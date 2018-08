Zwiebelbaguette zurückgerufen

Edeka ruft bundesweit ein Baguette aus dem Eigenmarken-Sortiment zurück. „Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die EDEKA-Zentrale den Artikel ‚EDEKA Baguetterie Steinofenbaguette zum Fertigbacken Zwiebel‘ in der 300-Gramm-Packung, produziert von Pandriks Bake Off B.V., zurück“, heißt es in einer Mitteilung.

Betroffen sei ausschließlich die Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 15.08.2018 bis 15.10.2018. Der Lieferant kann nicht ausschließen, dass sich Metalldraht in einzelnen Produkten befindet.

Bei dem EDEKA-Produkt liege kein Fund von Fremdkörpern vor. Dennoch wurde aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes umgehend reagiert und die Ware vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Der Artikel wurde vorwiegend bei Marktkauf und EDEKA angeboten. Verbraucher können die Baguettes auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet, so der Handelsriese.