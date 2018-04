Zweiter Sohn für Prinz William und Herzogin Kate

Millionen Briten freuen sich gemeinsam mit dem Königshaus über den neuen Nachwuchs von Prinz William und seiner Frau Kate. Am Vormittag brachte die Herzogin von Cambridge in London einen Jungen zur Welt. Es ist das dritte Kind des Paares. Ein Name für die Nummer Fünf der Thronfolge wurde heute noch nicht genannt.

In Großbritannien gibt es royalen Nachwuchs. Prinz William und Herzogin Kate haben am Montag einen weiteren Sohn bekommen. Nach Angaben des britischen Königshauses erblickte das dritte Kind von Catherine und Prinz William um 11:01 Uhr Ortszeit (12:01 Uhr deutscher Zeit) das Licht der Welt.

Mutter und Kind seien wohlauf, hieß es weiter. Der Junge ist nach offiziellen Angaben 3,8 Kilogramm schwer.

Am frühen Montagmorgen hatten die Wehen bei Catherine eingesetzt, woraufhin die Herzogin in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Geschlecht des Kindes hatten die Eltern im Vorfeld der Geburt geheimgehalten. Die Schwangerschaft von Catherine war Anfang September bekannt geworden.

Das royale Baby ist die Nummer Fünf in der britischen Thronfolge nach seinem Großvater Charles, seinem Vater William und seinen beiden Geschwistern. Die Herzogin hatte am 22. Juli 2013 Sohn George und am 2. Mai 2015 Tochter Charlotte auf die Welt gebracht.