Zweites Baby für Zara Tindall

Queen-Lieblingsenkelin Zara Tindall erwartet zweites Baby: Die britischen Royals dürfen sich in diesem Jahr auf weiteren Zuwachs freuen. Die Enkelin von Königin Elizabeth II., Zara Tindall (36), und ihr Mann Mike (39) erwarten ihr zweites Kind. Das teilte ein Sprecher des Paares am Freitag mit. Die Queen und die königliche Familie seien «sehr erfreut» hieß es in London aus dem Buckingham-Palast.

Im vergangenen Jahr hatte Tindall ein Baby verloren. Die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips gilt als Lieblingsenkelin der Queen. Für Elizabeth II. wäre es Urenkel Nummer sieben. Im September hatten bereits Prinz William und Herzogin Kate mitgeteilt, dass sie ein drittes Kind erwarten. Es soll im April auf die Welt kommen. Wann es bei den Tindalls soweit sein soll, wurde zunächst nicht bekannt.

Fest steht, dass es bei den Royals 2018 einiges zu feiern gibt: Am 19. Mai will Prinz Harry seine Verlobte Meghan Markle auf Schloss Windsor heiraten.