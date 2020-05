Zwei Spieltage bei Sky im Free-TV

Endlich wieder Fußball-Bundesliga, endlich rollt wieder der Ball: Geisterspiele im Free-TV.

Ab Samstag, den 16. Mai wird in der Bundesliga wieder gekickt. Der Clou in Coronazeiten: Fußballfans können bei der Fortsetzung der Bundesliga und der 2. Liga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV gucken.

Der Pay-TV-Sender Sky teilte mit, dass die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen live und für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen sein wird.