Zwei neue Eurojackpot-Millionäre

Eurojackpot Zahlen vom 10.01.2020 sind gezogen. Bei der Eurolotto Ziehung am Freitag in Helsinki wurde kein Ticket mit „5 plus 2“ gezogen. Nächste Woche wird der Jackpot deshalb bei rund 53 Millionen Euro stehen, teilte die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus mit.

Zwei Tipper schrammten am Hauptgewinn knapp vorbei, sind nun aber dennoch Eurojackpot-Millionär. Zwei Tickets mit „6 Richtigen“ (5 plus 1) wurden in Deutschland und der Tschechischen Republik gezogen. In Rang zwei gibt es dafür jeweils exakt 1.037.915,40 Euro.