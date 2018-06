Zwei Millionen Cyber-Attacken auf Bundeswehr

Im vergangenen Jahr mussten Bundeswehr und Verteidigungsministerium (BMVg) rund zwei Millionen Cyber-Angriffe abwehren. Darunter seien 8000 Attacken der Gefahrenstufe „hoch“ gewesen, berichtet die „Bild“ (Samstagausgabe) unter Berufung auf ein Schreiben aus dem Ministerium. Das sind Angriffe, die ohne funktionierende Cyber-Abwehr „hohes Schadenspotenzial gehabt hätten“, wie es weiter aus dem Schreiben hervorgeht.

Das BMVg will keine Angaben zu den Angreifern hinter den einzelnen Fällen machen. Dies berühre „das Staatswohl in besonders hohem Maße“, heißt es in dem Papier. FDP-Verteidigungsexperte Alexander Graf Lambsdorff fordert eine bessere Bezahlung für Personal, um mehr Cyberexperten für die Truppe zu gewinnen. „Wir müssen uns im Netz bestmöglich verteidigen können. Dafür brauchen wir Profis, auch wenn sie teuer sind.“