Zwei Lotto-Sechser, Jackpot steigt

Bei der gestrigen Lotto-Ausspielung ist der 6aus49-Jackpot erneut nicht geknackt worden. Nächste Ziehung am Samstag, den 17.11.2018, können die richtigen Lottozahlen jetzt bis zu 6 Millionen Euro bringen.

Zwei Lottospieler verpassten den Hauptgewinn gestern nur um Haaresbreite. Für die berühmten „6 Richtigen“ bekommen die Glückspilze (NRW, Sachsen-Anhalt) in der zweiten Gewinnklasse einen Betrag von jeweils rund 381.000 Euro überwiesen, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 hat es in Rang eins ebenfalls keinen Treffer gegeben. Beim Samstagslotto werden in der obersten Klasse rund 1 Million Euro erwartet. Im Spiel Super 6 gibt es bundesweit einen Hauptgewinn von 100.000 Euro in Rheinland-Pfalz.