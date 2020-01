Zverev zieht ins AO-Halbfinale ein

Tennis-Spieler Alexander Zverev steht ebenso im Halbfinale bei den Australian Open (AO) wie Roger Federer und Novak Djokovic. In seiner Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open setzte sich der Hamburger in Melbourne nach vier Sätzen gegen Stan Wawrinka durch.

Zverev steht damit erstmals in einem Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Am Freitag trifft der 22-Jährige nun auf Rafael Nadal oder Dominic Thiem. Bereits am Donnerstag spielen in „Down Under“ im ersten AO-Halbfinale Federer und Djokovic ums Final-Ticket.