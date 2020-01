Tennis-Spielerin Angelique Kerber ist bei den Australian Open (AO) im Achtelfinale ausgeschieden. Die AO-Siegerin von 2016 unterlag nach einer spannenden und heiß umkämpften Partie der Russin Anastassija Pawljutschenkowa nach über zweieinhalb Stunden in drei Sätzen.

Alexander Zverev hat indes sein Achtelfinal-Match gewonnen. Zverev siegte gegen den Russen Andrei Rublew klar in drei Sätzen und steht damit zum dritten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale des Grand Slam-Turniers in „Down Under“.