Zverev verpasst AO-Finale

Tennis-Spieler Alexander Zverev ist im Halbfinale der Australian Open (AO) an Dominic Thiem gescheitert und hat damit das Finale verpasst. Zverev unterlag dem Österreicher nach einem spanndenden Match in vier Sätzen mit 6:3, 4:6, 7:6 und 7:6.

Thiem im Australian Open Finale gegen Djokovic

Thiem trifft nun im Endspiel auf den Serben Novak Djokovic. Das Finale der Männer steigt am Sonntag in Melbourne. Bereits am Samstag treffen bei den Frauen Sofia Kenin aus den USA und die Spanierin Garbine Mugurzua im Finale aufeinander.