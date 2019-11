Zverev muss ums Halbfinale bangen

Tennis-Profi Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in London sein zweites Match in der „Andre Agassi Gruppe“ verloren. Zverev unterlag am Mittwochabend dem Griechen Stefanos Tsitsipas klar in zwei Sätzen mit 3:6 und 2:6.

Tsitsipas hat mit dem Sieg das Halbfinal-Ticket gebucht. Zverev hat zwar den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst und muss nun ums Weiterkommen bangen, hält aber die Qualifikation für die K.o.-Runde in den eigenen Händen.

Am Freitag bestreitet der 22-jährige Titelverteidiger sein letztes Gruppenspiel gegen Daniil Medwedew. Mit einem Sieg gegen den Russen ist der Einzug in die nächste Runde sicher.