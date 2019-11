Alexander Zverev scheitert im Halbfinale der ATP-WM in London an einer Titelverteidigung. Der Hamburger Tennisprofi unterlag am Samstagabend Dominic Thiem und ist damit raus.

Der Österreich gewann in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Im Finale trifft Thiem am Sonntag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der im Halbfinale Roger Federer ausschaltete.