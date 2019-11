Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den ATP-Finals in London im Halbfinale. Am Freitagabend siegte der 22-jährige Titelverteidiger gegen Daniil Medwedew in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:4).

Zverevs Halbfinal-Gegner ist am Samstagabend nun der Österreicher Dominic Thiem. Das zweite Halbfinale bestreiten bereits am Nachmittag der Schweizer Roger Federer und der Grieche Stefanos Tsitsipas.