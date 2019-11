Tennis-Profi Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in London überraschend Rafael Nadal besiegt. Der Deutsche gewann gegen den Weltranglisten-Ersten nach gut 80 Minuten souverän in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4.

Am Mittwoch trifft Zverev nun in der „Andre Agassi Gruppe“ auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche siegte gegen den Russen Daniil Medwedew ebenfalls in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:4.