Der ADAC rechnet auf Alpenrouten zum Jahreswechsel (Samstag, 31. Dezember) mit Staus. Am Sonntag (1. Januar 2023) sind vor allem am Nachmittag Staus zu erwarten (VideoClip). In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen enden die Ferien, für viele Wintersportler endet der Weihnachtsurlaub.