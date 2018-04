Zugunglück am Hauptbahnhof im österreichischen Salzburg – zahlreiche Menschen verletzt: Bei einem Zugunfall in Österreich sind am Freitagmorgen dutzende Menschen verletzt worden. Beim Zusammenkoppeln von Wagen mit dem Nightjet 467 von Zürich nach Wien fuhr eine Lok mit Waggons auf den stehenden Zug auf, teilte die ÖBB mit.

Dabei wurden bis zu 40 Menschen verletzt, allerdings niemand davon schwer. Die Ursache war zunächst unklar.