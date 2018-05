Zinédine Zidane hört bei Real Madrid auf

Es ist die Fußball-Überraschung des Tages: Zinédine Zidane hört als Trainer des spanischen Fußballklubs Real Madrid auf. Das gaben die Königlichen auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit des 45 Jahren alten Franzosen offiziell bekannt. „Real hat mir alles gegeben und ich liebe diesen Klub“, sagte „Zizou“. Aber es sei Zeit für eine Veränderung, sowohl für ihn als auch für den spanischen Rekordmeister.

Für Reals Präsident Florentino Pérez kam die Entscheidung Zidanes völlig unerwartet. „Heute ist ein trauriger Tag für mich“, so der Klub-Chef. Zidane hatte Anfang Januar 2016 das Amt des Cheftrainers bei den Madrilenen übernommen und bislang neun Titel mit Real geholt. Am vergangenen Samstag gewann er mit Real zum dritten Mal in Folge die Champions League.

Zidane wurde in seiner aktiven Zeit als Fußball-Profi unter anderem mit Frankreich Welt- und Europameister (1998, 2000). Dreimal wurde er zum Weltfußballer (1998, 2000, 2003), einmal zu Europas Fußballer des Jahres (1998) gekürt.