Zigaretten in Australien sündhaft teuer

In Australien wird das Qualmen immer teurer. Durch eine erneute Erhöhung der Tabaksteuer in diesem Jahr um 12,5 Prozent ist der Preis für einen einzelnen Klimmstengel von 71 Cent auf 80 Cent gestiegen. Ein Packung Zigaretten kostet nun rund 27 australische Dollar – umgerechnet knapp 17 Euro.

Die Preise für Zigaretten haben sich in Australien in den vergangenen zehn Jahren damit etwa verdoppelt. Zum Vergleich: In Deutschland kostet eine Packung Zigaretten derzeit im Schnitt 6,40 Euro. In Vietnam müssen Raucher knapp einen Euro für ein Päckchen berappen.