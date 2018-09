Zetsche gibt Vorstandsposten auf und wechselt in Aufsichtsrat

Daimler-Chef Dieter Zetsche wird sein Vorstandsmandat zum Ende der Hauptversammlung im Jahr 2019 niederlegen. Das teilte Daimler am Mittwochvormittag mit. Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung am Mittwoch zudem beschlossen, im Anschluss Ola Källenius als Daimler-Chef und Leiter von Mercedes-Benz Cars für eine Amtszeit von fünf Jahren zu berufen. Källenius ist bisher Entwicklungschef bei dem Autokonzern.

Als Nachfolger des Schweden soll Markus Schäfer ab Mai 2019 das Ressort Konzernforschung und Entwicklung im Daimler-Vorstand übernehmen. Nach einer zweijährigen sogenannten „Cooling-off-Periode“ soll Zetsche selbst 2021 in den Aufsichtsrat wechseln. Der bisherige Aufsichtsratschef Manfred Bischoff werde Zetsche mit Ablauf seines Mandats als seinen Nachfolger empfehlen, teilte Daimler weiter mit.