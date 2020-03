Zertifikat „Management im Profifußball“ vorgestellt

DFL und DFB stellen Zertifikat „Management im Profifußball“ vor

Im Sinne der Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs haben die DFL Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am heutigen Mittwoch in Frankfurt am Main den gemeinsamen Lehrgang „Management im Profifußball“ vorgestellt.

Dieser soll künftige Sportverantwortliche in den Clubs der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga auf ihre bevorstehenden Aufgaben als Entscheider im Profifußball vorbereiten.

Das Programm startet im September 2020 und beschränkt sich auf 19 Präsenztage im Jahr. Bis die neue DFB-Akademie fertiggestellt ist, finden diese gemeinsam mit der DFL an externen Standorten statt. Pro Jahrgang wird es maximal zwölf Teilnehmer geben.