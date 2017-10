Uhren zurückgestellt: Normale Zeit gilt wieder

Zeitumstellung eine gute Sache? Die einen finden es super, andere halten es für total unnötig. Stört nur den Schlaf und bringt keine Ersparnis so jene, die das Umstellen der Uhr im Frühjahr und Herbst gerne abschaffen würden.

Fakt ist: Seit heute Nacht ist die Sommerzeit beendet, die „normale“ Zeit gilt wieder in Deutschland. Um 3 Uhr in der Nacht wurden die Uhren um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Bis Ende März 2017 gilt nun wieder die mitteleuroäische Zeite (MEZ). Das bedeutet auch: Mit der Winterzeit ist es morgens nun früher hell und abends dafür früher dunkel.

Die Zeitumstellung erfolgt in der EU einheitlich. In Deutschland wurde die Sommerzeit im Jahr 1980 eingeführt, um das Tageslicht besser zu nutzen und so Energie zu sparen. Immer mehr Deutsche halten das Vor- bzw. Zurückstellen der Uhr mittlerweile für überflüssig und sind dafür, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte.