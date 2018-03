Zeitumstellung: Beginn der Sommerzeit

Zweimal im Jahr wird die Uhr umgestellt – ob sie wollen oder nicht. In der kommenden Nacht ist es wieder soweit, die Sommerzeit beginnt. Dazu werden die Uhren am Sonntag (25.03.2018) um eine Stunde vorgestellt: Um 2 Uhr morgens auf 3 Uhr. Wir verlieren also Zeit, die wir im Herbst dann wieder zurückgewinnen.

Künftig bleibt es nun am Abend länger hell. Viele freuen sich dann über die langen Tage, zugleich sind viele genervt vom Uhren stellen. Nur ein Viertel der Deutschen freut sich über die Zeitumstellung und damit über die Sommerzeit. Mini-Jetlags, Schlaf- und Konzentrationsstörungen und Müdigkeit – die Umstellung im Frühjahr macht vielen zu schaffen.

Vor gut 100 Jahren wurde zum ersten Mal an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung so wie wir sie heute kennen gibt es seit 1980. Seit 1996 regelt die EU das Uhren stellen mit einer Richtlinie für alle Mitgliedsstaaten.

Zurückgestellt werden die Uhren dann wieder im letzten Sonntag im Oktober. Bei Smartphones, Computern und Funkuhren geschieht die Zeitumstellung – ob vor oder zurück – meist automatisch.