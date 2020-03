In der kommenden Nacht – am 29. März 2020 – ist wieder Zeitumstellung auf Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren am Sonntag eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Dann gilt die Mitteleuropäische Sommerzeit.

Am letzten Sonntag im Oktober – in diesem Jahr am 25.10. – endet die Sommerzeit dann wieder. Dann werde die Uhren wieder eine Stunde auf Normalzeit zurückgestellt, die auch Winterzeit genannt wird.