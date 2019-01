Zahl der Privatschulen steigt kontinuierlich

In Deutschland gibt es immer mehr Privatschulen – seit 25 Jahren ist die Zahl privater Schulen in Deutschland kontinuierlich angestiegen. Im Schuljahr 2017/2018 gab es 5.839 allgemeinbildende und berufliche Privatschulen in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, entspricht das 81 Prozent mehr als im Schuljahr 1992/1993 (3.232).

Die Anzahl der Privatschulen erhöhte sich sogar dann noch weiter, als die Gesamtzahl aller Schulen Ende der 1990er Jahre aufgrund der drastisch gesunkenen Geburtenzahlen zurückging. So hat sich die Zahl der Schulen insgesamt von 2000 bis 2017 um 19 Prozent verringert. Die Anzahl der Privatschulen stieg dagegen im selben Zeitraum um 43 Prozent.