Zahl der Mega-Staus deutlich gestiegen

Zahlreiche Baustellen auf den Straßen quer durch Deutschland – deutlich mehr und längere Mega-Staus im Sommer 2019.

Die Fahrt in den Urlaub endete in diesem Sommer häufiger im Stau als im Jahr davor. Das zeigt die ADAC Sommer-Staubilanz 2019, in der Europas größter Verkehrsclub alle Staus mit mehr als zehn Kilometern Länge an zwölf Ferienwochenenden vom 21. Juni bis zum 8. September ausgewertet hat.

Wurden 2018 noch 510 dieser Mega-Staus gezählt, so stieg die Zahl in diesem Jahr auf 594, was einem Zuwachs von rund 16 Prozent entspricht. Die meisten Staus über zehn Kilometer registrierte der ADAC am ersten August-Wochenende (2. – 4.8.). Hier standen Autofahrer insgesamt in 78 Megastaus.

Die meisten Staus entstanden durch hohes Verkehrsaufkommen und Baustellen. Die Zahl der Autobahnbaustellen war in den diesjährigen Sommerferien mit durchschnittlich 570 deutlich höher als im Vorjahr (460).