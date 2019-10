Zahl der Hochschulabschlüsse fällt

Zum ersten Mal seit Jahren ist in Deutschland die Zahl der Hochschulabschlüsse gesunken. Im Prüfungsjahr 2018 (Wintersemester 2017/2018 und Sommersemester 2018) erwarben rund 499.000 Absolventinnen und Absolventen einen Hochschulabschluss an deutschen Hochschulen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Damit ist deren Zahl erstmals seit 2001 wieder gesunken, im Vergleich zum Jahr davor (502.000) um 1 Prozent. Wie das Statistik-Behörde weiter mitteilte, wurden 40 Prozent aller Abschlüsse in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt. Gut jeder vierte Abschluss (26 Prozent) entfiel auf die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften.

11 Prozent der Hochschulabschlüsse wurden in der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften und 10 Prozent in den Geisteswissenschaften erworben. In der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften erreichten 6 Prozent der Absolventinnen und Absolventen einen Abschluss.

Die restlichen 7 Prozent der Abschlüsse entfielen auf die übrigen Fächergruppen Sport, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin sowie Kunst, Kunstwissenschaft.

Jedes zweite Examen (247.200) führte im Prüfungsjahr 2018 zu einem Bachelorabschluss (ohne Lehramt). Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Bachelorabschlüsse leicht um 2 Prozent.

Einen Rückgang gab es zudem bei den Promotionen (minus 2 Prozent auf 27.900), den herkömmlichen universitären Abschlüssen (minus 7 Prozent auf 30.000) und den herkömmlichen Fachhochschulabschlüssen (minus 12 Prozent auf 7.200). Dagegen erhöhte sich die Zahl der Masterabschlüsse (141.000) und der Lehramtsprüfungen (45.500) gegenüber dem Prüfungsjahr 2017 jeweils um 3 Prozent.