Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Finale der Womens Champions League (CL) auf Titelverteidiger Olympique Lyon.



Das CL-Finale um die Krone in der Königsklasse der Frauen findet an diesem Sonntag (30. August) statt.



Anpfiff der Partie im Anoeta-Stadion in San Sebastián zwischen Wolfsburg und Lyon ist um 20 Uhr (MEZ).