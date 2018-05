Wolfsburg bleibt im Fußball-Oberhaus

Wie im vergangenen Jahr hat der VfL Wolfsburg nochmals die Kurve gekriegt und spielt auch in der kommenden Bundesliga-Saison 2018/2019 in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Die Niedersachsen gewannen das Rückspiel in der Relegation am Montagabend bei Holstein Kiel mit 1:0. Robin Knoche erzielte das einzige Tor des Spiels in der 75. Minute. Bereits im Hinspiel hatten die Wölfe mit 3:1 gegen die Kieler gesiegt.

Wie in der vorherigen Saison konnten sich die Wolfsburger damit über die Relegation den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern. In der Vorsaison setzten sich die Kicker aus der Autostadt gegen Braunschweig durch und blieben somit erstklassig.