Wolfgang Schäuble ist Bundestagspräsident

In der ersten konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages am heutigen Dienstag ist der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble mit großer Mehrheit zum neuen Präsidenten des Parlaments gewählt worden. Der ehemalige Finanzminister erhielt 501 von 705 abgegebenen Stimmen. 173 votierten mit Nein, 30 enthielten sich. Eine Stimme war ungültig. Erforderlich waren 355 Stimmen. In seiner Rede forderte Schäuble Fairness und Respekt voreinander und mahnte: „Prügeln sollten wir uns hier nicht.“

Der 19. Deutsche Bundestag ist mit 709 Abgeordneten der bislang größte. Als Stellvertreter wurden die Politiker Hans-Peter Friedrich (CDU/CSU), Thomas Oppermann (SPD), Wolfgang Kubicki (FDP), Petra Pau (Die Linke) und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) gewählt. Pau und Roth waren bereits in der vergangenen Wahlperiode Vizepräsidentinnen des Bundestages. gewählt. Nicht gewählt wurde im ersten, zweiten und dritten Wahlgang der Kandidat der AfD, Albrecht Glaser.