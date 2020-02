Wohnungsmarkt: Seehofer für stärkere Regulierung

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) für eine stärkere Regulierung am Wohnungsmarkt. Bei einem Interview, dass bei der Zeitung „Welt am Sonntag“ (WamS) zu finden ist, sagte der CSU-Politiker, dass Wuchermieten in einer sozialen Marktwirtschaft nichts zu suchen haben.

„Wir können nicht zulassen, dass einige die Wohnungsknappheit ausnutzen, um sich selbst zu bereichern“, sagte Seehofer. „Wenn wir den Markt rein kapitalistischen oder neoliberalen Regeln überlassen, nach denen im Prinzip immer der Stärkere gewinnt, entspricht das nicht meiner Auffassung von sozialer Marktwirtschaft“, sagte der Bundesminister im WamS-Interview.

Radikale Maßnahmen wie den Berliner Mietendeckel lehnt er allerdings ab. Sie seien aus seiner Sicht verfassungswidrig und schießen weit über das Ziel hinaus. „Solche Maßnahmen werden nach meiner Überzeugung Investoren vertreiben, sowohl im Bestand als auch im Neubau“, so Seehofer.