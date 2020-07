Wohnmobile beliebt

Die Zahl der Wohnmobil-Neuzulassungen in Deutschland hat im Mai 2020 deutlich zugelegt.

Wie das Statistische Bundesamt nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts mitteilte, ergaben 10.460 Neuzulassungen gegenüber dem Mai des Vorjahres ein Plus von gut 29 Prozent.

Dass Wohnmobile nicht erst seit Kurzem im Trend liegen, zeigt ein Blick auf die Entwicklung des Fahrzeugbestands.

Von 2015 bis 2020 legte der Bestand an Wohnmobilen in Deutschland nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts von gut 390.000 auf knapp 590.000 zu. Das entspricht einem Plus von 50 Prozent.