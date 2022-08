Wohnkosten: Viele überlastet

Für viele Millionen Menschen in Deutschland machen die monatlichen Wohnkosten einen großen Teil der Lebenshaltungskosten aus. In aller Regel sind Ausgaben für Wohnen und vor allem Mieten monatliche Fixkosten, bei denen kaum oder nur wenig Einsparpotenzial besteht.

Durchschnittlich 23,3 % ihres verfügbaren Einkommens mussten Haushalte im Jahr 2021 für die Wohnkosten aufbringen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Liegt die Wohnkostenbelastung, also der Anteil des für die Wohnkosten aufgewendeten verfügbaren Haushaltseinkommens, bei mehr als 40 %, gelten Haushalte als überbelastet. Im vergangenen Jahr traf dies auf 10,7 % der Bevölkerung zu.

Wie die Statistiker weiter berichten, sind Einpersonenhaushalte und Alleinerziehende mit höchster Wohnkostenbelastung 2021. Menschen in unterster Einkommensgruppe und in Städten sind am stärksten durch Wohnkosten belastet.