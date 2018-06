WM-Hammer: Island trotzt Argentinien Remis ab

Die Wikinger sind auf der internationalen Fußballbühne zurück: Bei der Fußball-WM in Russland hat Vizeweltmeister Argentinien zum Auftakt in Gruppe D gegen Island nur ein 1:1-Unentschieden erreicht. Dabei machte der lateinamerikanische Mitfavorit um den Titel eine besonders schlechte Figur.

Zwar waren die Argentinier in der 19. Minute durch Sergio Agüero in Führung gegangen, aber nur vier Minuten später kam der Ausgleich für Island durch Alfred Finnbogason. Lionel Messi persönlich scheiterte in der 64. Minute mit einem schlecht geschossenen Foulelfmeter – Hannes Halldorsson hielt.

In WM-Gruppe C treffen am Abend noch Peru und Dänemark aufeinander, in einer weiteren Partie der Gruppe D spielt Kroatien gegen Nigeria.