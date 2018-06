WM-Generalprobe für DFB-Team

Das DFB-Team hat sein zweiwöchiges Trainingslager in Eppan in Südtirol beendet. Heute – Freitag, den 08.06.2018 – gibt es die Generalprobe für den Weltmeister. Am Abend treffen die DFB-Kicker in Leverkusen auf Saudi Arabien. Anpfiff für die letzte Standortbestimmung vor dem WM-Start gegen Mexiko ist um 19.30 Uhr. Das Spiel von Löws Jungs wird von der ARD live übertragen.

Im Anschluss an das Spiel gegen die Araber haben die 23 Spieler frei, bevor es dann nach Russland geht. Am Dienstag, den 12. Juni 2018, wird die Mannschaft um 13 Uhr von Frankfurt (Main) nach Moskau zur Weltmeisterschaft abreisen.