Deutschlands Fußball-Frauen sind bei der WM 2019 in Frankreich mit einem Sieg gestartet. Die DFB-Frauen siegten am Samstagnachmittag im ersten Spiel in Gruppe B gegen China knapp aber verdient mit 1:0.

Vor rund 14.000 Zuschauern in Rennes erzielte Giulia Gwinn in der 66. Minute das einzige Tor des Spiels. Das nächste Spiel bestreiten die DFB-Frauen am kommenden Mittwoch (12.06.) gegen Spanien.