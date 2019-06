Frankreichs Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft 2019 mit einem souveränen Sieg in ihre Heim-WM gestartet. Die Gastgeberinnen gewannen das Eröffnungsspiel am Freitagabend in Paris gegen Südkorea deutlich mit 4:0.

Die DFB-Frauen bestreiten in Gruppe B ihr WM-Auftaktspiel am Samstag in Rennes gegen China. Das Spiel wird live ab 15 Uhr in der ARD übertragen.