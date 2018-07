WM 2018: Der Kampf ums Halbfinale beginnt

Südamerika gegen Europa: Uruguay, Brasilien und Frankreich, Belgien wollen ins Halbfinale bei der Fußball-WM 2018.

Am heutigen Freitag, den 6. Juli 2018, geht es bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit den beiden ersten Viertelfinalspielen weiter. In Nischni Nowgorod treffen am Nachmittag Uruguay und Frankreich aufeinander. Anpfiff des Spiels ist um 16 Uhr.

Am Abend geht es dann bei der WM in Kasan weiter. Brasilien und Belgien spielen um 20 Uhr um den Halbfinaleinzug. Beide Partien werden live im ZDF übertragen.