WM 2018 | Tag 6: Spiele am Dienstag, 19. Juni

Bei der Fußball-WM 2018 wird der erste Spieltag der Gruppenspiele heute abgeschlossen und zugleich beginnt der 2. Spieltag. Am heutigen Dienstag, den 19.06.2018 stehen insgesamt drei Spielpaarungen auf dem Programm. In Gruppe H startet heute um 14 Uhr in Saransk der Spieltag eins mit der Begegnung Kolumbien gegen Japan. Anschließend treffen in Moskau um 17 Uhr Polen und Senegal aufeinander.

Am Abend wird dann der zweite Spieltag der Gruppenspiele eingeleitet. Um 20 Uhr trifft Gastgeber Russland in Sankt Petersburg auf Ägypten. Alle drei Dienstagsspiele werden live im „Zweiten“ übertragen.