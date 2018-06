WM 2018 | Tag 3: Heute 1. Spieltag in Gruppe C und D

Am dritten Spieltag bei der Fußball-WM 2018 stehen am heutigen Samstag, den 16. Juni vier Spielpaarungen auf dem Programm. Los geht´s in Gruppe C um 12 Uhr mit der Begegnung Frankreich gegen Australien in Kasan. Um 15 Uhr steigt dann Vizeweltmeister Argentinien in Gruppe D in das Turnier ein. Die Gauchos um Superstar Lionel Messi spielen um 15 Uhr in Moskau gegen Außenseiter Island.

Um 18 Uhr wird dann der erste Spieltag in Gruppe C in Saransk mit dem Spiel Peru gegen Dänemark, in Gruppe D mit der Partie Kroatien gegen Nigeria in Kaliningrad (Anpfiff um 21 Uhr) beendet. Alle vier Matches werden live im ZDF übertragen.