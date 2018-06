WM 2018 | Tag 4: Heute Auftakt für DFB-Auswahl gegen Mexiko

Am vierten Spieltag bei der Fußball-WM 2018 stehen am heutigen Sonntag, den 17.06.2018 drei Spielpaarungen auf dem Programm. Los geht´s in Gruppe E um 14 Uhr mit der Begegnung Costa Rica gegen Serbien in Samara. Um 15 Uhr steigt dann Weltmeister Deutschland in Gruppe F in das Turnier ein. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Jogi Löw spielt um 17 Uhr in Moskau gegen Mexiko.

Am Abend wird dann der erste Spieltag in Gruppe E in Rostow am Don mit dem Spiel Brasilien gegen die Schweiz abgeschlossen. Die Partie zwischen den Südamerikanern und den Eidgenossen wird um 20 Uhr angepfiffen. Alle drei Sonntagsspiele in den beiden Gruppen werden live im ZDF übertragen.