WM 2018 | Tag 5: Spiele am Montag, 18. Juni

Am fünften Spieltag bei der Fußball-WM 2018 stehen am heutigen Montag, den 18.06.2018 drei Spielpaarungen auf dem Programm. Los geht´s in der Deutschland-Gruppe E um 14 Uhr mit der Begegnung Schweden gegen Südkorea in Nischni Nowgorod.

Am Abend wird dann der erste Spieltag in Gruppe G in Sotschi mit dem Spiel Belgien gegen Panama gestartet. Die Partie zwischen den Belgiern und den Mittelamerikanern im Fischt-Stadion wird um 17 Uhr angepfiffen. Um 20 Uhr spielen dann in dieser Gruppe Tunesien und England in Wolgograd gegeneinander. Alle drei Montagsspiele werden live im Ersten übertragen.