WM 2018 | Tag 2: Heute Topspiel Portugal gegen Spanien

Nach einer bunten Eröffnungsfeier bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland rollt seit gestern der Ball. Russland ist der Auftakt zur WM im eigenen Land geglückt. Die Russen siegten gegen Saudi Arabien in Gruppe A klar mit 5:0. Es ist der höchste Sieg in einem Eröffnungsspiel seit 1934.

Heute Freitag finden drei Partien statt. In Gruppe A treffen um 14 Uhr in Jekaterinburg Ägypten und Uruguay aufeinander. Die Gruppe B startet mit der Begegnung Marokko gegen Iran um 17 Uhr in Sankt Petersburg. In dieser Gruppe kommt es dann am Abend (20 Uhr) in Sotschi zum Topspiel des Tages zwischen Portugal und Spanien. Alle Spiele werden live bei der ARD übertragen.

Am Sonntag startet dann auch die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier. Das Training von Löws Mannschaft läuft auf Hochtouren, damit im ersten Spiel gegen Mexiko alle Spieler auch topfit sind. Zu sehen ist das Spiel in Moskau dann live im ZDF. Anstoß ist um 17 Uhr.