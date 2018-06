Bei der Fußball-WM 2018 in Russland hat am Mittwochabend in Gruppe B am zweiten Spieltag Spanien gegen den Iran mit 1:0 gewonnen. Schütze des einzigen Tores in der Partie in Kasan vor rund 43.000 Zuschauern war Diego Costa in der 54. Minute.

Zuvor gewann in der gleichen Gruppe Portugal gegen Marokko und in Gruppe A Uruguay gegen Saudi Arabien ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis. Damit hat sich Uruguay ebenso wie Gastgeber Russland bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.