WM 2018: Schweiz, Brasilien und Nigeria siegen

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Russland den ersten Sieg eingefahren. Am Freitagabend siegte die Schweiz gegen Serbien mit 2:1. In der anderen Partie der Gruppe E hat Costa Rica gegen Brasilien mit 0:2 verloren. In der WM-Gruppe E ist Costa Rica schon ausgeschieden, für Brasilien, Serbien und die Schweiz ist aber noch alles möglich. Brasilien und der Schweiz reichen im dritten und letzten Gruppenspiel am Mittwoch nächster Woche ein Remis zum Einzug ins Achtelfinale.

Bereits am frühen Nachmittag wurde der zweite Spieltag in Gruppe D mit der Partie Nigeria gegen Island beendet. Die Afrikaner siegten gegen die Wikinger mit 2:0. Profiteur des Spielergebnisses ist Argentinien. Die Südamerikaner sind zwar in der WM-Gruppe D nach der 0:3-Schlappe gegen Kroatien am Donnerstagabend auf dem letzten Platz, können im dritten Spiel aber mit einem entsprechend hohen Sieg selbstständig das Ticket fürs Achtelfinale lösen.