WM 2018: Schweden erkämpft 1:0-Sieg gegen Südkorea

Deutschlands nächster Gruppengegner Schweden hat sein Auftaktspiel bei der Fußball-WM in Russland gegen Südkorea gewonnen. Die Nordmänner erkämpften sich einen mühsamen 1:0-Arbeitssieg gegen die Asiaten.

Ein per Videobeweis gegebener Foulelfmeter in der 65. Minute brachte die Skandinavier in einer mäßigen Partie auf die Siegerstraße. Elfmeterschütze für die Schweden vor rund 45.000 Zuschauern in Nischni Nowgorod war Andreas Granqvist.

Über 90 Minuten dominierten die Schweden wie erwartet. Mehrere hochkarätige Chancen wurden gegen Südkorea kläglich vergeben. Nichtsdestotrotz: Auf Deutschland kommt an diesem Samstag ein harter Brocken zu. Die DFB-Elf muss gegen die Skandinavier – im Vergleich zum Spiel gegen Mexiko – eine Schippe drauf legen, wenn in der Vorrunde nicht bereits Schluss sein soll.

In der WM-Gruppe F teilen sich nach dem ersten Spieltag Schweden und Mexiko damit den ersten Platz. Südkorea ist tor- und punktgleich mit Deutschland auf dem Platz drei.