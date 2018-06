WM 2018: Last-Minute-Tor von Kroos rettet DFB-Team

Deutschland wahrt mit 2:1-Sieg in letzter Minute gegen Schweden Chancen auf Achtelfinal-Einzug bei Fußball-WM in Russland. Reus und Kross erzielten Tore für DFB-Team.

Durch einen Treffer von Toni Kroos in der letzten Minute der Nachspielzeit (90.+5) gegen Schweden hat Titelverteidiger Deutschland sich bei der Fußball-WM in Russland die Chance auf den Achtelfinal-Einzug gewahrt. In der 32. Minute waren die Schweden durch Ola Toivonen in Führung gegangen. Marco Reus gelang dann im zweiten Gruppenspiel in Sotschi in der 48. Minute der Ausgleichstreffer für die DFB-Elf.

Nach dem Pausenrückstand zeigte „Die Mannschaft“ Moral und große Willenskraft. Die deutsche Elf hatte viele gute Möglichkeiten. Torhüter Neuer bewahrte seine Mannschaft aber auch vor weiteren Gegentreffern. Nachdem Jerome Boateng in der 82. Minute die gelb-rote Karte sah, spielte Deutschland in der Schlussphase in Unterzahl. Der Weltmeister kann nun im letzten Gruppenspiel mit einem Sieg gegen Südkorea und ausreichender Tordifferenz selbst das Ticket fürs Achtelfinale lösen.

Im anderen Spiel der Gruppe F gewann Mexiko auch die zweite Vorrundenpartie gegen Südkorea. In Rostow setzte sich El Tri gegen Südkorea mit 2:1 durch. Am Mittwoch spielt das DFB-Team um 16 Uhr in Kasan gegen Südkorea, Mexiko spielt zeitgleich in Jekaterinburg gegen Schweden.