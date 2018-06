WM 2018: Kroatien und Frankreich im Achtelfinale

In der Gruppenphase bei der Fußball-WM in Russland hat am Donnerstagabend in Gruppe D Kroatien gegen Argentinien mit 3:0 gewonnen. Am frühen Abend hatte in Gruppe C Frankreich das Team aus Peru mit 1:0 geschlagen. Kroatien und Frankreich stehen damit vorzeitig im Achtelfinale bei der WM.

In Gruppe C spielten außerdem bereits am Nachmittag Australien gegen Dänemark 1:1-Unentschieden. In Gruppe D steht indes der zweimalige Weltmeister Argentinien vor dem WM-Aus. Sollte Island gegen Nigeria mindestens unentschieden spielen, werden es die Argentinier nicht mehr selbst in der Hand haben, ob sie weiterkommen.