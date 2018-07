WM 2018: Heute gehts um die letzten zwei Halbfinal-Plätze

Am Tag 21 der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland geht es um die letzten zwei Halbfinal-Plätze. Schweden, England, Russland und Kroatien wollen ins Halbfinale bei der Fußball-WM 2018.

Am heutigen Samstag, den 7. Juli 2018, geht es bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit den beiden letzten Viertelfinalspielen weiter. In Samara treffen am Nachmittag Schweden und England aufeinander. Anpfiff des Spiels ist um 16 Uhr.

Am Abend geht es dann bei der WM in Sotschi weiter. Gastgeber Russland und Kroatien spielen um 20 Uhr um den Halbfinaleinzug. Beide Partien werden live in der ARD übertragen.

Bereits am gestrigen Freitag haben Frankreich und Belgien den Einzug ins Halbfinale geschafft. Am kommenden Dienstag werden die beiden Halbfinals dann in St. Petersburg bzw. Moskau ausgetragen. Gespielt wird jeweils um 20 Uhr.