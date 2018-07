WM 2018: Frankreich vs. Belgien heute live im Ersten

Nach zwei frei Tagen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland beginnt heute die heiße Phase um den WM-Titel. Am heutigen Dienstagabend steht das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien auf dem Spielplan. Am Abend um 20 Uhr wird die Begegnung zwischen der Grande Nation und dem Geheimfavoriten aus Belgien in Sankt Petersburg angepfiffen. Das Nachbarschafts-Derby wird in der ARD live übertragen.

Der zweite Finalist wird am morgigen Mittwoch zwischen Kroatien und England in Moskau ermittelt. Das Spiel findet ebenfalls am Abend um 20 Uhr statt und wird live im Zweiten übertragen. Am Sonntag steigt dann das Endspiel.