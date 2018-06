WM 2018 | Gruppe G: Belgien und England siegen

Am Montag ist bei der Fußball-WM in Russland auch die Gruppe G mit den vier Teams Belgien, Panama, Tunesien und England ins Turnier gestartet. Bereits am frühen Abend fertigten die Belgier WM-Neuling Panama in Sotschi mit 3:0 ab. Dabei hatten die Lateinamerikaner dem „Geheimfavoriten“ in der ersten Hälfte das Leben schwer gemacht und überraschend gut verteidigt. Erst in der zweiten Hälfte gelang es der belgischen Auswahl, die Mauer Panamas zu knacken. Dries Mertens traf in der 47. Minute, Romelu Lukaku sorgte mit einem Doppelpack in der 69. und 75. Minute für den 3:0-Endstand.

Anschließend starten dann die beiden Mannschaften von Tunesien und England in die WM. Die „Three Lions“ sicherten sich mit einem Last-Minute-Sieg in Wolgograd die ersten drei Punkte in der Gruppe G. Bereits nach 11. Minuten brachte Harry Kane die Engländer in Führung. Tunesiens Ferjani Sassi glich nach 35 Minuten mit einem Elfer aus. In der Nachspielzeit war es dann erneut Kane der mit seinem zweiten Tor den Engländern zum WM-Auftakt einen Sieg sicherte.

In der WM-Gruppe G ist damit Belgien auf Rang eins, England auf Rang zwei. Tunesien ist nach dem 1. Spieltag Dritter und Panama ist Letzter.